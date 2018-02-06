Не доехала на пожар: В «ДНР» пожарная машина попала в ДТП (Фото). Новости

В «ДНР» произошло ДТП с участием пожарной машины. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«В Макеевке утром в 6:30 начался сильный пожар между Победой и Нижней Капитальной (остановка – ред.) возле переезда. В 7 утра пожарный ЗИЛ 13-й части, летевший с сиреной и мигалками, не доехал до пожара, попал в аварию с "Джили". Улица Свердлова – Победа», – написал автор сообщения.

Макеевчане в соцсетях пишут о том, что виновным в аварии могут сделать водителя гражданского авто:

Виктория: «Ну и виноват, конечно, "Джили", как пить дать... Пожарка летела, наверное, без всяких соблюдений, вот и ДТП. Маячки дают право (преимущественное – ред.) проезда, но только с соблюдением правил!».

При этом что именно произошло, и кто виновен в ДТП, очевидцы не знают:

Юлия: «Проезжала мимо в 9 утра, видела, как стояла "Джили", а дальше шел мужчина в военной форме с колесом в руках. Думала, это от машины колесо отскочило»;

Юлия: «А что горело? Дымом все было затянуто».

На интернет-ресурсах «МВД ДНР» на момент подготовки материала «официальная» версия аварии не была озвучена. При этом в «МЧС ДНР» сообщают о пожаре в Горняцком р-не Макеевки. «В 6.22 6 февраля пожар в доме на 4 хозяина», – отмечают в «МЧС».

Читайте также: