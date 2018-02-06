Минские соглашения и закон о деоккупации помогут вернуть Донбасс, – Геращенко. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» не противоречит Минским соглашениям, которые законодательно закреплены в других украинских законах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 февраля, с трибуны парламента заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
«Не Минские соглашения развязали войну, они помогают вернуть мир. И этот закон совсем не противоречит Минским соглашениям, потому что Минские соглашения зафиксированы в другом законодательстве – закон об амнистии, закон об особенностях местного самоуправления, за который мы проголосовали», – сказала она.
По ее словам, Украине нужно не только вести дипломатические переговоры, но и укреплять армию для освобождения Донбасса. «Мы с вами двигаемся к тому, чтобы освободить Донбасс, объединяя две парадигмы – дипломатические усилия и усиление нашей армии, борьбу за те 3 млн граждан, которые остаются в оккупации на оккупированном Донбассе», – заявила Геращенко.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.
Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада разблокировала подписание закона о деоккупации Донбасса, документ готовятся передать на подпись президенту Украины.
В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.
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