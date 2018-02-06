Финансовая поддержка реинтеграции Донбасса: «План Маршалла» наткнулся на коррупцию. Новости

Украина может рассчитывать на международную экономическую поддержку в связи с возвращением разрушенного Донбасса, но говорить об этом пока рано, потому что в стране слишком высокий уровень коррупции, который видят во всем мире. Об этом в рассказал шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.
«Слишком рано об этом говорить. Всякие варианты возможны. Конечно, надо требовать большую финансовую поддержку, потому что это [реинтеграция Донбасса] будет [Украине] дорого стоить», – говорит он.
Отвечая на вопрос, существует ли «План Маршалла» по Украине, эксперт сказал следующее: «В принципе, деньги есть. Если мы смотрим в общем по украинской экономике, это только сегодня 100 млрд долл. Каждый год из Украины исчезает капиталоотток приблизительно 5 млрд долл. с 1990 года через Кипр, Британские и Каймановы острова и потом в две страны – США и Великобритания. В основном покупается недвижимость, которая потом просто стоит».
Аслунд отметил, что даже украинские бизнесмены не хотят держать деньги в национальных банках, потому что в Украине нет гарантий прав собственности, поэтому нет и доверия инвесторов. «И прокуроры, и судьи могут это отобрать, права собственности нет. Если бы эти 5% ВНП, которые настоящие сбережения, остались бы здесь и инвестировались в страну? Это значит, было бы больше инвестиций, если бы иностранцы это видели, они бы столько же доложили. Этого нет сейчас, потому что люди видят, что деньги, собственность в Украине – не в безопасности», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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