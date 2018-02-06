Оформить загранпаспорт в Мариуполе: где быстрее и проще. Новости

В Мариуполе в центре административных услуг очередь по талонам на подачу документов для оформления биометрического паспорта расписана на несколько месяцев, а то и на год вперед, особенно сложно приходится жителям неподконтрольной территории Донецкой области.

По словам заместителя директора учреждения Натальи Белоконь, в центре работает много сотрудников и достаточно техники. «Граждане хотят сделать паспорт, кто торопится – делает срочный. Тем не менее, даже на срочные паспорта записываются на следующий год и будут делать срочный паспорт, хотя год будут ждать для оформления этого документа», – сказала она.

В Мариуполе чиновники советуют жителям неподконтрольных территорий обращаться за оформлением паспортов в отделение миграционной службы. Здесь нет электронной очереди, потому что решили, что для приезжих лучше живая.

Дончанин Виталий оформил в миграционной службе Мариуполя загранпаспорт за месяц. По его словам, проблемы были только с дорогой.

По статистике миграционной службы в Мариуполе, за 5 месяцев здесь выдали в 8 раз больше паспортов, чем в центре административных услуг. Как отметила начальник централизованного отдела оформления документов Лариса Цуприк, получена сейчас не вся часть оформленных документов. «Есть задержки с их печатью на полиграфическом предприятии "Украина". Никто не рассчитывал, что будет настолько высокий спрос на заграндокументы, поэтому не успевают печатать так, как положено – в течение 7 и 20 рабочих дней», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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