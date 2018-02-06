Закон о деоккупации приведет к замораживанию конфликта на Донбассе, – Новинский. Новости

Во время голосования по закону по деоккупации Донбасса были допущены нарушения. Кроме того, этот закон по сути является нарушением Минских соглашений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 февраля, во время брифинга в Киеве заявил народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский (на фото).

По его словам, во время сегодняшнего голосования по закону по деоккупации Донбасса было допущено большое количество процедурных нарушений, что является нарушением закона «О регламенте». «В соответствии с законом, нами было внесено постановление об отмене [результатов голосования]. Но, к сожалению, Верховная Рада не проголосовала за это постановление. И этот закон, скорее всего, будет сегодня отправлен на подпись президенту», – отметил Новинский.

Как считает нардеп, это нарушение резолюции ПАСЕ, принятой 23 января по результатам доклада депутата Литовского сейма Варейкиса по поводу гуманитарных последствий. По его словам, в ПАСЕ рекомендовали привести закон о деоккупации в соответствие с Минскими соглашениями.

В «Оппозиционном блоке» считают, что принятие закона о деоккупации приведет к замораживанию конфликта на Донбассе. «Этот закон не решает проблемы мира, он решает, как заморозить войну, заморозить конфликт. Мы голосовали против. Мы считаем этот закон нарушением Минских соглашений, признанных всем миром», – сказал Новинский.

Он подчеркнул, что нужно выполнить рекомендации ПАСЕ и привести закон в соответствие с Минскими соглашениями.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада разблокировала подписание закона о деоккупации Донбасса, документ готовятся передать на подпись президенту Украины.

В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

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