В Донецкой области назвали причины для возвращения переселенцев. Новости

В Донецкой области работают над современными подходами в трудоустройстве, чтобы люди массово не выезжали из региона. Об этом в ходе встречи с главой парламентского комитета по иностранным делам Анной Гопко рассказал заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

«Нужно создавать такие условия, чтобы люди возвращались. Самая большая проблема сегодня на Донетчине, она связана и с войной, и с внутренне перемещенными лицами, но нужно не забывать, что все предприятия Донецкой области и Украины 26 лет катились на потенциале, который был создан еще в Советском Союзе. Модернизировано ничего не было, а мир уже давно пошел вперед», – говорит он.

По его словам, трудоустройство населения Донецкого региона и переселенцев – важная проблема для области, которая заключается не только в наличии рабочих мест. «Рабочие места создать – это очень хорошо, но у нас сейчас идут противоположные процессы. Сегодня бизнес строится на том, чтобы количество рабочих мест сократить. Проблема в том, что у нас нужно создавать совсем новую среду», – продолжает Стокоз.

Заместитель губернатора рассказал, почему власти Донецкого региона занимают такую позицию. «Мы сегодня вторые по Украине по трудоустройству и первое место по образованию, потому что мы создаем программы, чтобы мотивировать людей создавать малый бизнес. Это делает областная служба занятости. Пусть он будет малым бизнесменом, но он уже не будет зависеть от работодателя, он будет самостоятельным», – сказал он.

Игорь Стокоз также добавил, что пока в Донецкой области не создадут условий для того, чтобы сюда возвращались, отсюда будут уезжать люди. «Поэтому мы всегда говорили, что нужно вузы оставлять здесь, какая-то часть студентов с ними останется, а также обслуживающий их бизнес. Так мы сможем удержать тут людей», – считает Стокоз.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирована отрицательная динамика в изменении количества зарегистрированных переселенцев. Стабильно больше их становится в Киеве, а вот в западных областях цифра снижается. Больше всего переселенцев по итогам 2017 года проживало в Донецкой области – 541 тыс. 37 человек, на втором месте – Луганская область (296 тыс. 639). При этом, если в Донецкой области количество внутренне перемещенных лиц сократилось, то в Луганской, наоборот, увеличилось. В Донецком регионе поделили выехавших переселенцев на три зоны по новым местам проживания.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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