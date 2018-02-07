Место на Луганщине, где раздаются мощные взрывы (Фото). Новости

Полигон возле Новоайдара (Луганская обл.) чуть ли не единственное место, где с начала года в области раздаются мощные взрывы. Его обустроили на оговоренном минскими соглашениями расстоянии, чтобы саперы совершенствовали мастерство в разминировании. Здесь прошли масштабные учения саперов Вооруженных сил Украины.
Взрывчатку обезвредили прямо на месте. «На данном занятии мы показали эффективность взрывов разных инженерных боеприпасов. А именно мин противопехотного типа, а также эффект подрыва противотанковой мины. После этого каждый военнослужащий изготовил электронную сеть и совершил подрыв боеприпасов», – рассказал военнослужащий ВСУ Валентин.
ОЗМ-72 в народе называют миной-«жабой». Чтобы проверить реальный радиус поражения, армейцы установили макеты людей. «Если стоит на растяжке, то если зацепить растяжку, она подпрыгивает в высоту, взрывается и поражает противника вокруг по кругу», – рассказал военнослужащий ВСУ Андрей.
Военные уничтожили боеприпас – мину ОЗМ-72.
Далее бойцы нашли еще 2 мины – противотанковую и противопехотную. Их часто используют незаконные вооруженные формирования. Саперы решили уничтожить их на месте одним подрывом.
После учений саперы будут тренировать побратимов в подразделениях. Говорят, работы им хватит на много лет вперед. «Миссия сапера, как мне кажется, сберечь свою жизнь, жизнь товарищей, и не дать врагу пройти», – поделился Андрей.
По материалам видеосюжета «5 канал» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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