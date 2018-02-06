В Мариуполе жителям неподконтрольной территории усложнили оформление загранпаспортов. Новости

В Мариуполе прошлой осенью желающих оформить заграничный паспорт стало меньше, но для граждан неподконтрольной территории усложнился процесс идентификации. Теперь от людей требуют дополнительные документы.

По словам заместителя директора центра оказания административных услуг Натальи Белоконь, кроме стандартных документов – паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и свидетельства о рождении, а также старого загранпаспорта, есть еще ряд требований для жителей неподконтрольной территории. «В дополнение к этому данная категория граждан должна также предоставить уточняющие документы», – сказала она.

К дополнительным документам, которые необходимо подать на загранпаспорт, относятся:

справка переселенца;

пенсионное или водительское удостоверение;

диплом об образовании;

документы, подтверждающие право собственности;

справка из реестра избирателей.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в центре административных услуг очередь по талонам на подачу документов для оформления биометрического паспорта расписана на несколько месяцев, а то и на год вперед. Чиновники советуют жителям неподконтрольных территорий обращаться за оформлением паспортов в отделение миграционной службы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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