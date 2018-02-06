На Донетчине экс-участник НВФ сдался полиции. Новости

В Донецкой обл. экс-участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) сдался полиции. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Как отметили в пресс-службе, 28-летний житель неподконтрольной Горловки выехал в Славянск, чтобы начать мирную жизнь за пределами «республики». В прошлом мужчина попал на глаза НВФ из-за мелкого правонарушения. Участники НВФ вынудили его сотрудничать. Мужчину вывезли в Славянск, где он помогал возводить блокпост вблизи пожарной части, а затем дежурил на «блокпостах ДНР». Позже вернулся в Горловку, где охранял казармы «батальона разведки», помогал по хозяйству.

Впоследствии мужчина покинул ряды НВФ, а через некоторое время, из-за отсутствия работы, выехал в уже подконтрольный украинским властям Славянск. На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием.

В отношении участника НЗФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». После того, как пройдет проверка и будет установлено, что во время пребывания в «ДНР» подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Отметим, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, и добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

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