Жители Донецка предпочитают оформлять украинские паспорта через посредников. Новости

Жители неподконтрольной территории Донецкой области, в частности, Донецка предпочитают оформлять паспорта через посредников, потому что считают это более быстрым и легким процессом, чем заниматься оформлением документов самостоятельно.

Дончанин Дмитрий с 2014 года ждал безвизового режима со странами Евросоюза, но теперь его от Европы отделяет не только государственная граница Украины, но и пункты пропуска на линии разграничения. Несмотря на все сложности, парень решился пройти долгий путь оформления биометрического паспорта, который позволяет без визы выехать в Евросоюз. «Поездки через блокпосты в последнее время, конечно, отнимают очень много времени, нужно выехать в 5 утра и часам к 11-12 ты попадаешь в Мариуполь», – рассказывает Дмитрий.

После нескольких часов очереди дончанину повезло взять талончик, чтобы снова приехать в Мариуполь в 20-х числах апреля и подать документы на оформление биометрического паспорта. Однако, кроме этого, в Мариуполе с прошлой осени усложнили процесс подачи документов на оформление паспортов для граждан, проживающих на неподконтрольной территории. Из-за этого большинство жителей предпочитают обращаться к посредникам.

Житель Донецка рассказал, что стоимость посреднических услуг в «ДНР» по оформлению украинского загранпаспорта колеблется от 1,5 тыс. грн. «Проще в Донецке договориться, сейчас делают паспорта за деньги. Платишь 1,6 тыс. грн, выезжаешь один или два раза, и все», – говорит Дмитрий.

В полиции Донецкой области фиксируют десятки случаев подделки паспортов со стороны посредников, поэтому рекомендуют оформлять документы только лично, иначе для владельцев такого загранпаспорта поездка может закончиться уголовным наказанием

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в центре административных услуг очередь по талонам на подачу документов для оформления биометрического паспорта расписана на несколько месяцев, а то и на год вперед. Чиновники советуют жителям неподконтрольных территорий обращаться за оформлением паспортов в отделение миграционной службы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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