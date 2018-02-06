Посредники в оформлении загранпаспортов априори мошенники, – миграционная служба. Новости

Все посредники в оформлении украинских паспортов являются мошенниками. Об этом заявила заместитель начальника отдела Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области Елена Зубарь.
«Посредники не участвуют в оформлении загранпаспортов. Человек подает документы лично и лично его получает. Поэтому все посредники – это априори мошенники, исполнить то, за что вы им платите деньги, они не могут, но люди этим пользуются, поскольку выезд с неподконтрольной территории часто сложен. Они считают, что если там кто-то взялся, то это можно сделать. Нет. Без личного присутствия человека сделать этого нельзя», – сказала она.
По ее словам, доставка человека за деньги через линию разграничения – это личное дело каждого. «Человек сам решает, с кем он поедет через линию разграничения, но присутствовать лично в миграционной службе он обязан», – подчеркнула Зубарь.
Как сообщалось ранее, жители неподконтрольной территории Донецкой области, в частности, Донецка предпочитают оформлять паспорта через посредников, потому что считают это более быстрым и легким процессом, чем заниматься оформлением документов самостоятельно.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ
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