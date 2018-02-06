В возвращении Донбасса дипломатия без оружия беспомощна, – Тука. Новости

Поставки американского вооружения Украине не решат проблему по урегулированию ситуации на Донбассе, но помогут увеличить боеспособность украинской армии, а принятый закон №7163 будет способствовать этому. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Оружие решить этот вопрос самостоятельно не способно, а дипломатия без оружия – беспомощна. Только компиляция этих двух составляющих даст позитивный результат», – говорит он.
По его словам, многие оппоненты в поставках Украине оружия из США акцентируют внимание на наступательной политике в отношении Донбасса. «Мне все-таки кажется, что речь идет об оборонительном вооружении. Мощь нашей армии постепенно растет, но направлена не на то, чтобы атаковать, а на то, чтобы иметь возможность сдержать возможные атаки со стороны противника», – считает Тука.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.
Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада разблокировала подписание закона о деоккупации Донбасса, документ готовятся передать на подпись президенту Украины.
В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.
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