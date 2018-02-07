Деоккупация Донбасса в условиях политической войны в Украине: Мнение эксперта. Новости

Украинские власти не могут выполнить положения, содержащиеся в законе №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», даже на подконтрольной территории, а сам документ не содержит одного ключевого пункта для возвращения Донбасса. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Все зависит, как от наших внутренних политических раскладов, так и от влияния внешних сил. У нас политическая война еще не заканчивалась. Она уже 25 лет идет, причем идет на уничтожение своих политических конкурентов. В таких условиях урегулировать конфликт [на Донбассе], проводить какую-то деоккупацию, реинтеграцию оккупированных территорий достаточно сложно», – говорит он.

По его словам, в законе №7163 предусмотрены определенные вещи, а некоторые – не предусмотрены, которые трудно сделать даже на подконтрольной территории Украины.

«Необходимо будет произвести возвращение переселенцев на свои места, восстановление их имущественных прав, провести определенные реформаторские действия в отношении системы здравоохранения, образования, правоохранительной системы – это то, с чем Украина не может справиться на подконтрольной территории, а если мы берем деоккупированные территории, то это задача на порядок сложнее», – считает Сунгуровский.

Он также подчеркнул, что в законе №7163 нет одного важного пункта. «В этом законе скромно умолчали, что попадание на эти территории украинской власти может быть исключительно через миротворческую миссию. Каким образом наша власть будет взаимодействовать с миротворческой миссией – остается за скобками. Но не в состоянии Украина своими силами войти туда и проделать весь комплекс мероприятий, который предусмотрен этим законом», – сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано и его готовятся передать на подпись президенту Украины.

В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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