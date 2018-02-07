В «ДНР» и «ЛНР» смертность в разы превышает рождаемость. Новости

В «Донецкой народной республике» за 3,5 года вооруженного конфликта родилось 44 249 детей, а умерли 119 341 человек, примерно аналогичная ситуация в «Луганской народной республике». Об этом говорится в аналитическом отчете «Препятствия в реализации прав и свобод человека на оккупированной территории Крымского полуострова и временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей», подготовленном ОО «Центр правовых и политических исследований "СИМ"» и ГС «Украинский Хельсинский союз по правам человека».

Согласно данным отчета, количество фактов рождения в «ДНР» следующее:

январь-июнь 2017 года – 5785 чел.;

2016 год – 11771 чел.;

2015 год – 9162 чел.;

2014 год – 17531 чел..

Количество фактов смерти в «ДНР»:

январь-июнь 2017 года – 17866 чел.;

2016 год – 34833 чел.;

2015 год – 29300 чел.;

2014 год – 37342 чел..

Согласно данным отчета, количество фактов рождения и смерти в «ЛНР» представлены только за период с января по ноябрь 2016 года:

родились – 6694 чел.;

умерли – 20006 чел.

По этим показателям, в «ЛНР» рождаемость почти в 3 раза ниже уровня смертности.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения неподконтрольной украинской власти части Донбасса составила 3 млн 775 тыс. 443 чел. При этом в Украине огромная диспропорция фактов рождения и смерти на неподконтрольных территориях.

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