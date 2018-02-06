Доступное жилье в 2018 году получат 340 семей . Новости

В этом году новое жилье по программе Госмолодежьжилья получат 340 украинских семей. Это более чем в три раза больше, чем в прошлом году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилья) Сергей Комнатный.

«В прошлом году было 30 млн грн на эту программу. За эти деньги 91 семья получила поддержку. Из них 65 семей – переселенцы, 17 – участники АТО. […] На текущий год законом о государственном бюджете предусмотрено 100 млн грн для предоставления государственной помощи. По расчетным данным, этих средств хватит для предоставления жилья 340 украинским семьям», – рассказал Комнатный.

Тем не менее, даже такое увеличение бюджета не покрывает все потребности украинцев в жилье. Заявок на сегодня больше 3 тыс., и чтобы их удовлетворить, фонду требуется больше 1 млрд грн. «Но на сегодня мы видим, что потребность в таких средствах государственной поддержки в десятки раз больше, чем фактически выделено ассигнований в законе о госбюджете», – подчеркнул глава правления Госмолодежьжилья.

Кроме того, по его словам, в последние годы расширили критерии граждан, которые могут участвовать в программе. Если раньше это были только «очередники», которые стали на квартирный учет, то сегодня к участию в программе допускаются граждане, которые соответствуют двум основным критериям – не имеют в собственности жилья, либо оно не превышает 13.65 кв. м на каждого члена семьи данной жилплощади. А также граждане, чей доход не превышает 5-кратный размер средней заработной платы.

Для переселенцев есть отличие – во внимание принимается только то жилье, которое находится на подконтрольной территории Украины (такие ВПЛ в программе не участвуют). Если жилье осталось на территории, которая на сегодня не контролируется, оно во внимание не берется.

Для всех участников программа, как и раньше, будет работать по схеме 70/30, где 30% – это размер государственной помощи. Для новых категорий – переселенцев и участников АТО – размер государственной поддержки увеличен до 50%. Никаких квот и ограничений на участие в программе переселенцев нет. «Квоты на категории граждан не ставятся. Все в порядке электронной очереди. У нас была мысль, относительно установления таких квот, но после консультаций с общественными организациями, к которым мы прислушиваемся, было решено, что неуместно это делать. Общество делить нельзя», - считает Комнатный.

Чиновники рассчитывают, что уже весной смогут выдавать первую государственную помощь за бюджет текущего года.

Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра жилья в рамках программы «Доступное жилье» не превышает цены, указанной в гарантийных письмах застройщиков и средней цены 1 кв. аналогичной недвижимости в регионе и на сайтах отделов продаж застройщиков, а в некоторых случаях застройщики реализуют квартиры по стоимости, которая является дешевле рыночной.

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