У барыг купил: Как в Донецке используют украинский «Интертелеком». Новости

В период отсутствия с 11 января в «ДНР» сигнала украинского мобильного оператора Vodafone для связи с подконтрольной Украине территорией жители все чаще обращаются к услугам оператора «Интертелеком», сигнал которого доступен до сих пор.

«Сегодня на свой Xiaomi установил карточку CDMA оператора "Интертелеком". Теперь, сидя дома на диване, могу спокойно звонить из Донецка на все мобильные и стационарные номера Украины по 30 коп/мин. Правда, звонить мне особо некому, так как все, кто мне нужен и так постоянно на связи! Но мало ли что ... время сейчас сами знаете, какое», – написал 6 февраля на своей страничке в соцсети донецкий фотограф Александр Валентинович, дополнив, что для Xiaomi нужно было делать дополнительную перепрошивку.

Несмотря на то, что в Донецке продолжают работать бывшие офисы «Интертелекома» (правда, при «ДНР» они сменили вывеску на «ДонТелеком Сервис»), стартовые пакеты активно распродаются и «с рук». «Вчера на Горсаде у барыг купил, у них целая стопка была! На Горсаде, как из подземного перехода выходить в сторону "ДонМака", стоит мужик с сувенирами, у него еще ооочень громко орет "матюкальник" с аудио рекламой. Официальная цена стартового пакета в Украине – 35 грн, у барыг в Донецке – 120 грн или 250 рублей! На ОЛХ вообще 300-350 руб.», – уточняет дончанин.

Несмотря на то, что фотограф не симпатизирует Украине, он поясняет, что украинский оператор связи все-таки нужен – в частности, для отца-пенсионера, который получает еще и украинские выплаты. «Пускай батя пару раз в месяц спокойно звонит в свой Ощаданк, не выходя из дома, а то он весь аж извелся! Именно для этих целей и брался! Ну, и теперь у меня на трубе есть аж два 3G интернета – от Phoenix ("республиканский" оператор "Феникс", – прим.) и Inter! А так 90% моих звонков как шли, так и идут через Phoenix и мессенджеры, а это пускай будет резервный канал связи. Тем более нет никакой ежемесячной абонплаты», – уточняет Александр Валентинович.

Он напоминает, что «Интертелеком» работает в стандарте цифровой связи CDMA (в отличие от стандарта Vodafone – GSM). И что для тех, кто выезжает на подконтрольную Украине территорию, «простенький» новый телефон ZTE с форматом CDMA обойдется в 599 грн, а стартовый пакет «Єдина країна» – в 35 грн.

А дончанин Алексей советует обратить внимание на б/у CDMA-телефон, которые обойдутся еще дешевле. «Под этот стандарт связи лучше просканировать OLX. Вот, в Николаеве нарыл трубофон б/у, не пользованный в коробке со всеми причендалами за 50 грн + стартовый пакет за 35 грн, + 30 грн пересылка. В общем, в 115 грн вписался. Так что лучше в инете за поребриком (имеется в виду, на подконтрольной части, – прим.) искать и не переплачивать», – отмечает Алексей.

Но sim-карта «Интертелекома» может работать и на уже имеющихся у дончан телефонах, смартфонах, поддерживающих стандарт CDMA с частотой 800 Мгц. «Наберите *#06# и посмотрите, если там MIED. Но даже если он есть , то не факт что с первого раза [Интертелеком] заведется. Мне, например, пришлось менять прошивку телефона, и теперь все отлично работает. А до этого телефон симку видел, но сети не было! Надо пробовать», – делится опытом проверки совместимости телефонов с CDMA Александр Валентинович.

Но даже, если необходимые параметры на телефоне обнаружены, лучше не торопиться с приобретением пакета. «Взяли бы у кого-нибудь симку "Интертелекома", так сказать, для теста. А то накупите пакетов, а вдруг не заведутся, и тогда вам придется покупать отдельно CDMA кнопочную звонилку, а это дополнительные расходы», – советует Александр Валентинович.

Дончанка София пользуется «Интертелекомом» еще с довоенного периода. «Интернет опробован везде. Отлично работает и звонит телефон в Енакиево, Горловке, Харцызске, Нижней Крынке, Иловайске и на Успенке», – рассказала она о нынешнем состоянии приема сигнала в «ДНР».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс».

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того найдены варианты звонить и с подконтрольной территории в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал украинского мобильного оператора «Интертелеком». Он работает на особом стандарте CDMA, поэтому оператор не был столь популярным в Донецкой области. При этом в ноябре 2016 года на подконтрольной Украине территории в офисах «Интертелекома» были проведены обыски. Тогда СБУ заподозрила оператора в содействии российским спецслужбам. Якобы «Интертелеком» помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.

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