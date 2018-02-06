На Луганщине разрушено жилья на 873 миллиона гривен. Новости

На Луганщине департамент жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации (ОГА) ведет сводный реестр поврежденных (разрушенных) в результате боевых действий объектов жилищного фонда. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

По информации райгосадминистраций и городских советов, количество разрушенных и поврежденных объектов жилищного фонда на 1 января составляет 7099 с ориентировочным размером опосредованной стоимости сооружения жилья – 872,8 млн грн, в том числе: