На Донбассе украинцы смогут вступить в брак в ночь Святого Валентина (список). Новости

В Валентинов день, 14 февраля, все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Время проведения: 14 февраля 2018 (с 08 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин.).



Место проведения: отделы государственной регистрации актов гражданского состояния областей и города Киева, определенные соответствующими Главными территориальными управлениями юстиции.

В Донецкой и Луганской областях, вступить в брак в ночь Святого Валентина можо будет вследующих отделах РАГС:

Донецкая область Мариупольський городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Донецкой области г. Мариуполь, пр-т Металлургов, 37 (0629) 33-50-77, 33-11-02

Луганская область Лисичанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области Рубежанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области Северодонецкий городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области Старобельский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области г. Лисичанск, ул. Д.И. Менделеева, 53 г. Рубежное, ул. Руденко, 7 г. Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32А г Старобельск, ул. Центральная, 52 (06451) 7-28-55 (06453) 7-68-69 (06452) 4-42-47 (06461) 2-10-42

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