На Донбассе украинцы смогут вступить в брак в ночь Святого Валентина (список). Новости

На Донбассе украинцы смогут вступить в брак в ночь Святого Валентина (список)

06.02.18 21:23dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Валентинов день, 14 февраля, все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Время проведения: 14 февраля 2018 (с 08 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин.).

Место проведения: отделы государственной регистрации актов гражданского состояния областей и города Киева, определенные соответствующими Главными территориальными управлениями юстиции.

В Донецкой и Луганской областях, вступить в брак в ночь Святого Валентина можо будет вследующих отделах РАГС:

Донецкая область

Мариупольський городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного  территориального управления юстиции в  Донецкой области

 

г. Мариуполь, пр-т Металлургов, 37

(0629)

33-50-77,

33-11-02

 

Луганская область

Лисичанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного  территориального управления юстиции в Луганской области

 

Рубежанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного  территориального управления юстиции в Луганской области

 

Северодонецкий городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного  территориального управления юстиции в Луганской области

 

Старобельский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного  территориального управления юстиции в Луганской области

 

г. Лисичанск, ул. Д.И. Менделеева, 53

 

 

 

 

 

 

г. Рубежное, ул. Руденко, 7

 

 

 

 

 

 

 

г. Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32А

 

 

 

 

 

 

г Старобельск, ул. Центральная, 52

(06451)

7-28-55

 

 

 

 

 

 

 

(06453)

7-68-69

 

 

 

 

 

 

 

(06452)

4-42-47

 

 

 

 

 

 

 

(06461)

2-10-42

 

За дополнительной информацией обращаться: E-mail: m.smoliak@ddr.minjust.gov.ua.

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