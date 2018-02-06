На Донбассе украинцы смогут вступить в брак в ночь Святого Валентина (список). Новости

В Валентинов день, 14 февраля, все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Время проведения: 14 февраля 2018 (с 08 ч. 00 мин. до 24 ч. 00 мин.).
Место проведения: отделы государственной регистрации актов гражданского состояния областей и города Киева, определенные соответствующими Главными территориальными управлениями юстиции.
В Донецкой и Луганской областях, вступить в брак в ночь Святого Валентина можо будет вследующих отделах РАГС:
Донецкая область
Мариупольський городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Донецкой области
г. Мариуполь, пр-т Металлургов, 37
(0629)
33-50-77,
33-11-02
Луганская область
Лисичанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области
Рубежанский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области
Северодонецкий городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области
Старобельский городской отдел госудаственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Луганской области
г. Лисичанск, ул. Д.И. Менделеева, 53
г. Рубежное, ул. Руденко, 7
г. Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32А
г Старобельск, ул. Центральная, 52
(06451)
7-28-55
(06453)
7-68-69
(06452)
4-42-47
(06461)
2-10-42
За дополнительной информацией обращаться: E-mail: m.smoliak@ddr.minjust.gov.ua.
Комментарии