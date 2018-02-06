На свалке в «ЛНР» сравняли с мусором 85 кг красной икры из России (Фото). Новости

Сегодня, 6 февраля, в Краснодонском районе временно неподконтрольной украинской власти части Луганской области было уничтожено 85 кг красной икры. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Заявляют, что это была партия якобы «контрафактной икры опасной для здоровья».

«Была задержана группа лиц, которая контрабандным путем пыталась переместить через таможенную границу ЛНР 85 кг икры лососевых рыб», – говорится в сообщении.

Оказалось, что «икра не соответствует требованиям ГОСТ».

Ее утилизировали на одной из свалок, где икру с мусором сравнял трактор.

В соцсетях отреагировали на эту новость:

Дмитрий: «Опасной, икра пыталась дестабилизировать ситуацию в регионе»;

Максим: «Дмитрий, по заданию помощника лосося из Мурманска»;

Леонид: «Не опаснее того дебила, который китайской отверткой ковырял китайский судочек. 4-5 судков уничтожили и 20 отвезли в холодильник»;

Валентина: «Если икра нормальная, лучше бы в детские дома отправили или больницы»;

Alexandra: «Мда, у нас бабки за гречку в очереди дерутся, а тут икру выкидывают. То есть водка паленка на прилавках – это нормально, а икра оооочень опасна».

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