В «ЛНР» и «ДНР» пересчитали население. Новости

За полгода население «ДНР» и «ЛНР» сократилось на 6 278 чел. Так, по состоянию на 1 января 2018 года численность наличного* населения неподконтрольной украинской власти части Донбасса составила 3 млн 775 тыс. 443 чел. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

Так, в «Донецкой народной республике» наличное население на 1 января составляет 2 млн 302 тыс. 444 чел. За год число жителей сократилось на 0,6% или 12 832 чел., из них 6% – сельского населения и 94% – городского.

Естественным путем население сократилось на 21 836 чел.:

смертность – 33 636 чел., в т.ч. умерло 138детей в возрасте до 1 года;

родилось – 11 800 детей.

Но при этом, по данным «главстата ДНР», в «республику» приехало 9 004 чел.

В «ДНР» преобладают городские жители (95% от общего числа населения), наибольшее число которых проживает в следующих 5-ти населенных пунктах:

Донецк – 952 687 (41% от общего числа населения «ДНР»);

Макеевка – 376 413 (16%);

Горловка – 264 016 (11%);

Енакиево – 120 963 (5%);

Харцызск – 99 238 (4%).

Меньше всего из городов проживает в Ждановке – 12 785 чел. (0,6%).

В «ЛНР» наличное население на 1 января составляет 1 млн 472 тыс. 999 чел. «Госкомстат ЛНР» не предоставляет развернутую статистику о смертности, рождаемости, миграции населения. Но если сравнивать с информацией на 1 июня 2017 года, то за полгода население сократилось на 0,5% или 7 805 чел.

5 городов с наибольшим количеством жителей в «Луганской народной республике» следующие:

Луганск – 435 516 чел. (30% от общего числа населения «ЛНР»);

Красный Луч (после переименования Хрустальный) – 117 723 чел. (8%);

Алчевск – 106 273 чел. (7%);

Краснодон – 99 289 чел. (7%);

Свердловск (после переименования Довжанск) – 94 637 чел. (6%).

Меньше всего из городов проживает в Кировске – 32 082 чел. (2%).

* Наличное население – население, которое на момент учета находилось на данной территории, с учетом временно проживающих (при условии их отсутствия в постоянном месте проживания не более 12 месяцев).

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