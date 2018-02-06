Луганщина ожидает более 400 млн грн на реализацию проектов . Новости

Луганщина по итогам 2017 года получила более 300 млн грн. средств, поступивших в область из государственного бюджета – это госфонд регионального развития (ГФР)Р, субвенция из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, а также субвенция на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин (ОТГ). Об этом сегодня, 6 февраля, рассказал директор департамента экономического развития, торговли и туризма Луганской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Медведчук, сообщает пресс-служба ОГА.

«В частности, за счет ГФРР – 238, 5 млн грн, 60, 5 млн грн – так называемая субвенция соцэкономразвития, 16,2 млн грн. – на развитие ОТГ. Последняя предоставляется только тем ОТГ, где уже состоялись первые выборы, то есть община выполняет свою деятельность. И если в течение значительной части 2017 года в области имелись три таких общины, то сегодня их уже восемь. Поэтому, пока Луганщина ожидает значительно большего объема финансирования на 2018 год по этой субвенции», – говорится в сообщении.

Относительно средств ГФРР Сергей Медведчук отметил, что по сравнению с последними годами объем средств из этого фонда для Луганщины постепенно увеличивался. Кстати, ожидается, что возрастет этот показатель и в 2018 году – индикатив составит порядка 400 млн 100 тыс. грн.

По результатам 2017 года, несмотря на трагические события последних лет в области, освоение средств ГФРР составило более 72%. Впрочем, заверил Сергей Медведчук, областная власть провела соответствующий анализ. И уже вскоре будет представлена ​​так называемая «дорожная карта» реализации проектов на территории области, по которым будут проводиться соответствующие семинары и тренинги по проблематике проведения тендерных торгов.