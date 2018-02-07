На Донетчине подорвались двое детей: Эвакуация в Днепр невозможна. Новости

Двое детей подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Красногоровке (Марьинский р-н Донецкой обл.). Об этом в Facebook сегодня, 7 февраля, сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

Трагедия произошла 6 февраля поздно вечером. «Поздно вечером двое детей Красногоровки получили осколочные ранения от неизвестного взрывного устройства. "Скорая" срочно доставила детишек в больницу Курахово, где их прооперировали с участием военных врачей», – рассказала Татьяна Губа.

По ее словам, состояние маленькой девочки, 3 года 10 месяцев, крайне тяжелое. Эвакуация в Днепр в настоящее время невозможна, ребенок нетранспортабелен. Состояние мальчика, 10 лет 7 месяцев, средней тяжести.

Врачи Днепра поддерживают связь с медиками Донетчины.

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