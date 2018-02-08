Есть договоренность: Рева о дефиците Пенсионного фонда Украины. Новости

В Украине начали сокращать дефицит Пенсионного фонда Украины, который в этом году составляет 139 млрд грн. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
«Если в 2016 году дефицит Пенсионного фонда был 142,5 млрд грн, в прошлом году – 141,5 млрд грн, сегодня – 139 млрд грн, но у нас есть договоренность с Международным валютным фондом, что на протяжении 4-х лет мы можем не уменьшать эту цифру, а все дополнительные средства, которые мы получим, направлять на повышение пенсионного обеспечения, что мы и делаем», – сказал он.
Ранее сообщалось, что правительство Украины предлагает провести осовременивание военных пенсий с 1 января 2018 года. Также напомним, что ранее Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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