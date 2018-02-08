У нас, кроме холодильников, ничего нет: «Незанятые» ниши производства в «ДНР». Новости

В «Донецкой народной республике» три промышленные отрасли практически не задействованы в производстве продукции. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский.
«У нас занятые ниши – это горно-шахтное оборудование, металлургия. Незанятые [ниши] – это наукоемкие, энергоемкие. Отрасли – это станкостроение, приборостроение и по электроприборам у нас тоже провал: у нас, кроме холодильников, которые выпускает "ДонФрост", ничего нет. На этих трех отраслях надо акцентировать внимание», – сказал он.
Как сообщалось ранее, в неподконтрольном Донецке предприятие по производству холодильного оборудования «ДонФрост» (работает на базе «национализированного» завода Nord) разработало новую модель холодильника. Пока это опытный образец, его появление на рынке обещали в скором времени.
Напомним, в «ДНР» «национализировали» не только завод, но и бренд Nord – под этой торговой маркой «Донфрост» выпускает оборудование. После простоя первый холодильник с конвейера сошел 13 сентября 2016 года, реализуется продукция в России.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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