Деоккупация Донбасса: Объявить Россию агрессором – козырь для мирового сообщества. Новости

Признание Российской Федерации страной-агрессором, закрепленное в законе №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» позволит мировому сообществу оказывать давление на Россию на международном уровне. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Это чисто внутреннее решение, но это дает козырь тем нашим партнерам, которые хотят того же, но пока Украина этого не сделает, какое основание имеют наши партнеры объявлять Россию агрессором, если сама страна-жертва этого не признала. Теперь, когда Россия уже признана нами агрессором, уже можно поднимать вопрос и в Совете безопасности ООН и на Генеральной Ассамблее ООН», – говорит он.

По его словам, для принятия резолюций ООН Украине необходимо учитывать ряд факторов. «Добиться три четверти голосов на Генеральной Ассамблее ООН достаточно сложно. Важны [для ООН] исключительно международные нормы, но тут – сам факт. 30 государств, которые входят в движение неприсоединения, они уже не голосуют, это уже минус, а нам необходимо 147 голосов. Ничего невозможного нет, просто надо работать», – считает Сунгуровский.

Он добавил, что Украине для решений ООН нужна международная поддержка в виде коалиции партнеров. «Путин взял просто и поломал существующий миропорядок, и сегодня Украина оказалась на переднем крае борьбы за этот миропорядок. Кому этот миропорядок дорог – приглашаем в эту коалицию. Сами мы этого не потянем – там и большая политика, и бизнес. Нам нечем торговать на этом рынке, к сожалению», – сказал эксперт.

Напомним, по мнению эксперта, украинские власти не могут выполнить положения, содержащиеся в законе №7163, даже на подконтрольной территории, а сам документ не содержит одного ключевого пункта для возвращения Донбасса – взаимодействия с миротворческой миссией ООН.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано и его готовятся передать на подпись президенту Украины.

В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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