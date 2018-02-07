В МинВОТ продлили программу по закупке оборудования для изготовления паспортов на Донбассе. Новости

В 2018 году украинское правительство продлило финансирование субвенций на закупку оборудования для изготовления внутренних и заграничных биометрических паспортов. От городов Донбасса, расположенных вблизи линии разграничения, ждут заявки на софинансирование таких проектов. Об этом рассказала заведующая сектором в Донецкой области Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины Алла Назаренко.

«В 2017 году министерством был инициирован порядок выдачи субвенций из государственного бюджета местным бюджетам тех территорий, которые пострадали от военного конфликта. Там было две цели. Одна из них – покупка жилья для ВПЛ, вторая – для приобретения оборудования для изготовления внутренних и биометрических загранпаспортов для территориальных громад, которые имеют свои центры оказания админуслуг и хотели бы купить такое оборудование», – говорит она.

По ее словам, на эти цели в 2017 году выделили 15 млн грн, а на сайте МинВОТ проинформировали о приеме заявок от территориальных громад под эти проекты. «У нас откликнулось три города – Дружковка, Северодонецк и Покровск на приобретение оборудования. Этот опыт очень удачный. Покровск приобрел два комплекта оборудования для изготовления паспортов и снятия биометрических данных, программное обеспечение», – продолжила Назаренко.

Она отметила, что для получения таких субвенций было два условия – 50% софинансирование с органами местного самоуправления, второе – программа должна быть реализована год в год. «Дружковка, несмотря на то, что и подала документы, и получила деньги, не успела реализовать. Деньги были возвращены в бюджет. Северодонецк успел приобрести два комплекта оборудования. Я надеюсь, в ближайшее время мы увидим, как оно будет работать», – рассказала представитель МинВОТ.

Назаренко добавила, что в 2018 году украинское правительство также выделило субвенцию на приобретение оборудования для изготовления паспортов. «Мы надеемся, что в этом году те города, которые имеют условия, те города, которые находятся рядом с линией разграничения, рядом с КПВВ и серьезно страдают от наплыва людей с неконтролируемых территорий, они отзовутся и подадут документы для получения таких субвенций. Например, Покровск потратил из городского бюджета 280 тыс. грн, остальное ему компенсировало государство», – сказала она.

Как сообщалось ранее, жителям временно неподконтрольной части Донбасса не нужно далеко ехать и стоять в очереди для оформления или замены украинского паспорта. Для облегчения этой процедуры в Покровске и Северодонецке было закуплено и размещено вблизи линии соприкосновения новое оборудования для печати документов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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