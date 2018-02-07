Сводка из зоны АТО за 6 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, 3 украинских военных ранены, 1 – получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в темное время суток противник активизировался у Троицкого: незаконные вооруженные формирования неоднократно вели огонь по позициям сил АТО из минометов калибром 120 мм, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов. Из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал силы АТО у Крымского, из гранатометов – у Катериновки, а из стрелкового оружия НВФ нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской. В светлое время суток НВФ вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки, а по позициям сил АТО вблизи Новоалександровки стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении на Приазовье минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы НВФ применили у Лебединского. Из миномета калибром 82 мм и пехотного вооружения НВФ вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя, а из минометов калибром 120 мм – в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Богдановки противник совершил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР 292 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки ВС Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие. Под огнем оказались районы 8-ми прифронтовых населенных пунктов, в том числе село Спартак в северном пригороде Донецка, Докучаевск, пригороды Горловки, южные села и район Донецкого аэропорта».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 3 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Логвиново, Калиново и Калиновка. Огонь велся с применением артиллерии калибром 122 мм, а также из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия».