У Украины нет стратегии по возвращению Донбасса или она неправильная, – эксперт. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» должен был приниматься в рамках государственной стратегии по возвращению Донбасса, но ее либо нет, либо она неправильная. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Если бы у нас была какая-то стратегия, мы бы двигались по этой стратегии, а закон вводил бы эти правовые нормы, реализации тех механизмов, которые в этой стратегии предусмотрены. Тогда все было бы понятно, и ни у кого не возникало бы никаких вопросов – зачем, почему, на сколько, кто ответственен, какие полномочия? Это все должно было быть прописано там. А так – много догадок, и больше вопросов, чем ответов», – говорит он.

По его словам, незадолго до принятия закона №7163 в Украине приняли концепцию о мерах по совершенствованию работы государственных органов власти в условиях особого периода. «Если этот закон является отражением этой концепции, то значит у нас неправильная концепция, значит у нас неправильные взгляды на то, как должно вести себя государство в таких случаях», – считает Сунгуровский.

Напомним, по мнению эксперта, украинские власти не могут выполнить положения, содержащиеся в законе №7163, даже на подконтрольной территории, а сам документ не содержит одного ключевого пункта для возвращения Донбасса – взаимодействия с миротворческой миссией ООН.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано и его готовятся передать на подпись президенту Украины.

В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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