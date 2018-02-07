В «ДНР» на продукцию машиностроения будут выдавать российские сертификаты. Новости

В «Донецкой народной республике» на продукцию машиностроения для экспорта будут выдавать сертификаты качества Российской Федерации. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский.

«Большинство наших предприятий были ориентированы на горно-рудный комплекс. Сейчас с учетом того, что малое количество шахт, по сравнению со всей Украиной, они большей частью не загружены – от 5% до 10%. Мы выходили на российский рынок и сложно было выдерживать те условия, которые российский бизнес выдвигает, а это, в том числе и российский сертификат качества» – сказал он.

По его словам, предприятия машиностроения в «ДНР» смогут получать сертификаты качества РФ в ближайшее время. «Сейчас мы можем выдавать российский сертификат качества на всю нашу продукцию. В течение месяца мы аккредитуем лабораторию и сможем выдавать на нашу продукцию машиностроения уже российский сертификат», – утверждает Грановский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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