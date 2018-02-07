В «ДНР» можно узнать номер «Феникса» по номеру Vodafone, – соцсети. Новости

В «ДНР» работает сайт, где можно узнать новый номер телефона человека по старому номеру. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

В частности, жители неподконтрольной Донетчины активно делятся ссылкой на сайт и обсуждают, можно ли пользоваться данным сервисом. Утверждается, что с помощью сервиса можно узнать новый номер нужного человека. Для этого необходимо в соответствующих окошках вписать номер Vodafone и «Феникс». Вот как выглядит данный сайт:

Многие пользователи соцсетей с недоверием отнеслись к сообщению. К примеру, жители Горловки опасаются, что личные данные могут попасть не в те руки. Также высказываются предположения, что сервис создан украинской спецслужбой:

Саня: «Хорошая попытка, СБУ»;

Вася: «Сервис для спецслужб! Неужели найдутся те, кто привяжет себя к номерам двух операторов связи!?»;

Саня: «Ага, сейчас дай им еще "Феникс". Хватит, что купили мы его через паспорт».

Johnny: «С помощью сервиса можно узнать новый номер нужного человека и прослушать все его разговоры в записи»;

Александр: «Ну надо же в "Миротворец" и в базы СБУ "Фениксы" добавить, а то как-то все резко сменили»;

Станислав: «Страшно, а вдруг попадет инфа не в те руки?».

Некоторые пользователи считают сервис полезным:

Алина: «Это неплохо для салонов, каких-либо услуг, короче, тех предприятий, которые имеют клиентскую базу и общаются с ними по телефону»;

Елена: «Ну а как простым людям без связи "Водафон"? Обрубили "наживую" и надежды нет! Ну как найти свои контакты? Странное, вообще, отношение ко всему этому. Такое впечатление, что личная жизнь людей – балалайка: хотят – играют, хотят – в покое оставят»;

Алексей: «Я нашел пару утерянных контактов».

Местные интернет-ресурсы обратились за комментарием к «министру связи ДНР» Виктору Яценко. Он отрицает причастность «минсвязи» к созданию проекта. «Мы не рекомендуем пользоваться подобными сервисами. Скорее всего, данные будут незаконно использоваться в дальнейшем. На нас официально этот сервис не выходил, мы не знаем, кто за ним стоит», – сказал Яценко.

Комментарий Яценко в сети также восприняли по-разному – в частности, жители Донецка. Одни ему доверяют:

Саня: «Министерство связи сказало: не распространять свой номер чужим людям, тем более – сайтам».

Другие дончане готовы передавать данные, чтобы восстановить утраченную связь:

Александр: «Я думаю, если есть желание, то надо пытаться, так как министру абсолютно пофиг на вас и на всех, а фраза "кто за ними стоит" вообще выше всяких похвал».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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