В «ДНР» не могут выполнить план вакцинации против кори. Новости

Последние несколько лет в «ДНР» не удавалось выполнить план вакцинации от кори более чем на 85-87%. А чтобы обеспечить эпидблагополучие по данному заболеванию, необходимо вакцинировать не менее 95-98% детей. Об этом в интервью местной газете рассказала «главный эпидемиолог министерства здравоохранения ДНР» Ольга Демкович.

«У нас серьезных вспышек кори в последнее время не было. В 2015-2016 годах она не была зафиксирована вообще. В минувшем году зафиксированы 7 случаев кори, причем, шестеро заразившихся контактировали с одним заболевшим», – пояснила Демкович.

Она дополнила, что в 2018 году по состоянию на 30 января в «республике» зарегистрированы 37 случаев заболевания корью. (По состоянию на 2 февраля – 43 заболевших).

«Инфекция началась распространяться из Калининского района Донецка. На сегодняшний день единичные случаи заболевания зафиксированы в Петровском, Ленинском и Киевском районах, а также в Горловке, Енакиево и Макеевке», – продолжила Демкович.

Она напомнила, что корь – очень летучая инфекция и быстро распространяется воздушно-капельным путем. Люди могут заразиться в транспорте, магазине и других общественных местах, где есть носители кори. Причем заражаются инфекцией практически все контактировавшие с больным, если они не иммунизированы.

По словам Демкович, в «ДНР» в борьбе с корью проводится плановая вакцинация детей в возрасте 12 месяцев и 6-ти лет. «К сожалению, последние пять лет нам не удавалось достигать большего показателя плановой иммунизации против кори, чем в 85-87%. А чтобы обеспечить эпидблагополучие по данному заболеванию, необходимо вакцинировать не менее 95-98% детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет», – признала эпидемиолог.

Также дополнительно прививки делают взрослым возрастом до 35-ти лет, и с ноября 2017 года уже вакцинированы более 8 тыс. чел., однако это 85% от подлежащего вакцинированию контингента.

Демкович заверила, что в «Донецкой народной республике» вакцины против кори вполне достаточно для иммунизации как детей, так и взрослых. «Прививки делают бесплатно в центрах первичной медико-санитарной помощи по месту жительства», – резюмировала эпидемиолог.

Справка: Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается от больного к здоровому при кашле, чихании, разговоре и т.п. Источником инфекции является больной корью человек, который заразен за 6 и менее дней до появления на нем сыпи, а также в первые 4 дня после появления сыпи, после чего больной считается незаразным. Болеют корью, в основном, дети первых лет жизни, а также взрослые, не получившие прививок против кори и не болевшие ею в детстве. Как правило, у них корь протекает тяжело и с осложнениями.

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