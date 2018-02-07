На Луганщине два прифронтовых города могут остаться без газа и тепла. Новости

В Попаснянском районе Луганской области без централизованного газоснабжения могут остаться два прифронтовых населенных пункта. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

Согласно сообщению пресс-службы, вечером 6 февраля в Попаснянскую райгосадминистрацию поступило предупреждение от Лисичанского филиала ОАО «Луганскгаз» о прекращении газоснабжения коммунального предприятия «Первомайсктеплокоммунэнерго».

В случае приведения в действие предупреждения 2 города Попаснянского района – Золотое и Горское – останутся в разгар зимнего сезона без тепла. А это – 3 тыс. абонентов и несколько социальных объектов: медицинские учреждения, Горская специализированная школа-интернат, Золотовский профессиональный лицей.

Такая ситуация сложилась, по данным пресс-службы, не из-за систематической неуплаты за потребленные услуги, а исключительно из-за долгов, которые оставило прежнее руководство коммунального учреждения.

Также в пресс-службе отметили, что руководство Попаснянской районной военно-гражданской администрации приложит максимум усилий для недопущения коллапса в районе.