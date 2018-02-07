На Луганщине мужчину судят за ложное сообщение о подготовке взрыва. Новости

Жителю Рубежного (Луганская обл.) грозит до 6 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, дело рассматривается в суде. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Во время досудебного расследования установлено, что 16 января 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Рубежного совершил телефонный звонок в службу «102». В грубой форме с использованием нецензурной лексики он сообщил о подготовке взрыва в собственной квартире.

Органами полиции Луганской области для проверки сообщения задействованы эксперты и специалисты-взрывотехники, которые проверили здание, однако взрывных устройств и боеприпасов не обнаружили. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, постановлением следственного судьи Рубежанского городского суда для него избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 259 УК Украины в отношении «телефонного террориста» рассматривается в суде. Отметим, что санкция ч. 1 ст. 259 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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