Гримчак рассказал, куда продают уголь «ДНР» и «ЛНР» . Новости

Украина покупает уголь в России, но он не из Донбасса, а уголь, добываемый на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей сбывают в основном в России и странах Ближнего Востока. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

«На сегодняшний день мы покупаем уголь в Российской Федерации – это правда. Но он не наш. Я объясню, почему. Каждая шахта имеет свой специфический состав угля», – говорит он.

По его словам, блокадой украинские власти ничего не добились, кроме потери предприятий на неподконтрольной территории Донбасса, а уголь из «ДНР» и «ЛНР» поставляют морем в страны Ближнего Востока. «Часть угля вывозится, спускается в порты Азовского моря или Черного, и оттуда вывозится в страны Ближнего Востока, туда, где не очень интересуются, откуда он взялся. Европа контролирует свой рынок, в Азии это не так контролируется, там больше бардака», – рассказал Гримчак.

Он добавил, что часть угля с неподконтрольных территорий поставляется в Россию. «Часть этого угля идет на замещение того угля, который добывается в России, его продают просто за копейки, увеличивая поставки угля, добытого в России, в Европу», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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