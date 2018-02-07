Экологическая катастрофа на Донбассе коснется и России, – Гримчак. Новости

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) существует высокий риск прорыва дамбы фенольного завода с химически опасными веществами, которые загрязнят реки и подземные воды не только Донбасса, но и России. Об этом в эфире «UATV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

«У нас в прошлом году была проблема Бахмутского агросоюза, где стало понятно, что в случае, если дамба будет разрушена, то экологические последствия в первую очередь ощутит Российская Федерация. Прорвется дамба, какое-то время она пройдет по реке по нашей территории, а дальше уйдет в сторону России», – говорит он.

По его словам, когда в России осознали угрозы, решение на прекращение огня для ремонтных работ на дамбах было принято в СЦКК очень быстро. «Сегодня есть у нас такие проблемы в Торецке на фенольном заводе. Есть еще ряд проблем, где дамбы, которые находятся на линии разграничения, пострадали от обстрелов, и есть серьезная опасность, что они могут выбросить шламонакопители, которые были там много лет, химически небезопасных веществ, которые уйдут по рекам, подземными водами, в том числе на территорию РФ», – сказал Гримчак.

Как сообщалось ранее, украинская сторона в СЦКК проинформировала, что игнорирование заявок предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры уже в ближайшей перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями.

Напомним, в поселке Чигари под Торецком (до переименования – Дзержинск), расположенном на линии разграничения, сложилась критическая ситуация с подтоплением домов мирных жителей, медицинским обслуживанием и жизнеобеспечением в целом.

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