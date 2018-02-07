Как проводят проверки для оформления паспортов жителям неподконтрольного Донбасса. Новости

Для оформления украинских паспортов от жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей требуют дополнительные документы для идентификации личности, но их можно и не подавать, а сообщить о них устно. Проверить эти данные – задача работников миграционной службы. Как должны проводить проверки для оформления паспортов жителям неподконтрольного Донбасса, рассказала заместитель начальника отдела Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области Елена Зубарь.

«Порядок оформления един для всех. Мы не ставим каких-то отягчающих условий гражданам с неподконтрольных территорий. Порядок у нас определен Постановлением Кабинета министров №152, последняя редакция была – Постановление №1061 в 2016 году», – сказала она.

По ее словам, оформлять украинские паспорта жители неподконтрольных территорий могут в любом городе и любом подразделении миграционной службы или центрах оказания административных услуг. «Но дело все в том, что процедура идентификации – большая сложность для граждан. Она на самом деле не так страшна и вполне осуществима. Если у вас паспорт нового образца, ID-карта, вы априори есть в базе Единого государственного реестра, на этом ваша идентификация закончена. Мы не будем требовать никаких дополнительных документов», – продолжает Зубарь.

Для тех граждан, у которых паспорт Украины старого образца, процедура идентификации другая. «Мы обязаны перепроверить данные по архивным картотекам – форма-1. Если паспорт получался на подконтрольной территории, проблем с этим нет, мы просто запросим форму-1. Если паспорт получался на территории, которая сейчас оккупирована, у нас нет доступа к тем картотекам. В таком случае мы будем просить у человека дополнительную информацию о себе», – говорит замначальника миграционной службы Донецкой области.

Она утверждает, что предоставить дополнительную информацию жители неподконтрольных территорий могут и устно. «Либо это будут документы, либо это будут копии, либо он просто нам это назовет. Это уже наша задача послать запрос в тот орган и подтвердить факт выдачи [того или иного дополнительного документа]. Гражданин может просто сказать, у меня было свидетельство о рождении, браке/разводе, пенсионное. Эта процедура будет проведена сотрудниками миграционной службы, мы получим ответы на свои запросы и ее завершим. По итогам примем решение об оформлении загранпаспорта», – рассказала Зубарь.

Как правило, такая идентификация в миграционной службе занимает около месяца. «Все зависит от того, как быстро органы, куда мы послали запрос, дают ответы», – отметила представитель миграционной службы.

Как сообщалось ранее, жители неподконтрольной территории Донецкой области, в частности, Донецка предпочитают оформлять паспорта через посредников, потому что считают это более быстрым процессом, чем заниматься оформлением документов самостоятельно. Не все граждане Украины неподконтрольного Донбасса проинформированы о требовании предоставлять дополнительные документы для оформления заграничного паспорта, среди которых – справка переселенца. В свою очередь в миграционной службе региона заявили, что все посредники априори мошенники, так как документы на загранпаспорт человек должен подать лично, и лично должен забрать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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