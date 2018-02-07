В МинВОТ рассказали о перспективах оформления паспортов вблизи КПВВ. Новости

Для прифронтовых военно-гражданских администраций на Донбассе было снято ограничение на участие в программе субвенций на получение бюджетных средств для закупки оборудования по изготовлению паспортов. Об этом рассказала заведующая сектором в Донецкой области Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины Алла Назаренко.

«Совсем близко, мы понимаем, что нельзя, люди должны быть в безопасности. Поэтому на самих КПВВ, так как это режимные объекты, оборонные, должна быть стабильная связь, понятно, что устанавливать такие объекты, даже мобильные, достаточно сложно», – говорит она.

По ее словам, расположенные вблизи КПВВ и линии разграничения населенные пункты получили возможность участвовать в государственной программе субвенций на закупку оборудования для изготовления биометрических паспортов.

«На прошлой неделе было снято ограничение для участия в субвенции именно военно-гражданских администраций, которые находятся в основном именно на линии разграничения. Мы очень надеемся, что главы этих администраций будут участвовать в такой субвенции и получат деньги на приобретение такого оборудования», – сказала Назаренко.

Как сообщалось ранее, в 2018 году украинское правительство продлило финансирование субвенций на закупку оборудования для изготовления внутренних и заграничных биометрических паспортов. От городов Донбасса, расположенных вблизи линии разграничения, ждут заявки на софинансирование таких проектов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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