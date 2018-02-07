В «ДНР» объявили «амнистию» купленным у перекупщиков сим-картам «Феникса». Новости

В «ДНР» абоненты «республиканского» оператора связи «Феникс», которые приобрели сим-карты вне точек продаж, у перекупщиков, могут в течение трех месяцев перерегистрировать их на себя. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

«Абоненты "Феникс", которые приобрели сим-карты вне точек официальных продаж, имеют возможность в течение 3-х месяцев прийти в центральный офис компании и перерегистрироваться», – говорится в сообщении.

Ранее оператор оставлял за собой право заблокировать номер при выявлении несоответствия «сим-карта – паспорт». Данное решение было принято в связи с большим количеством купленных у перекупщиков сим-карт. В отношении таких абонентов «Феникс» принял решение о так называемой «амнистии», и предложил перерегистрировать номера.

Уточняется, что абонентам, купившим номер «с рук», необходимо обратиться в центральный офис компании в Донецке либо в фирменный магазин. При себе, как отмечают на местных интернет-ресурсах, «необходимо иметь паспорт и саму сим-карту».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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