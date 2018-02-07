Бизнес на крови: Общественники разбираются, как украинские товары попадают в «ДНР» и «ЛНР» (Фото). Новости

В магазинах «ДНР» и «ЛНР» на сегодняшний день продолжается активная торговля украинскими товарами, как продовольственными, так и промышленными. Хотя еще в марте прошлого года президент Украины подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о временном прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 февраля в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал председатель правления общественной организации «Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие"» Максим Гончар.

Так, анонимные источники организации недавно приобрели в магазинах неподконтрольного Донецка продукцию ТМ «Оболонь», ТМ «Перепелка» и ТМ «Coca Cola». Производственные мощности перечисленных предприятий находятся в Киевской области, о чем свидетельствуют этикетки, напечатанные на украинском языке. «Мы направили письма этим производителям и получили отписки, что они полностью контролируют своих дистрибьюторов», – рассказал Максим Гончар.

Но общественники сомневаются в полном контроле со стороны производителей. Например, в неподконтрольном Донецке в торговом доме «Горняк» водка «Перепелка Карпатская» стоит 171 руб. (90 грн по местному курсу), а в одном из супермаркетов Киева ее можно купить за 83 грн, т.е. разница в цене не значительная.

Глава общественной организации «Твердыня», участник боевых действий Юрий Федоренко уверяет, что вся эта продукция поставляется напрямую из Украины на неподконтрольную территорию. «Мы будем писать и требовать ответа от правоохранительных органов, СБУ, таможенной службы на наш вопрос, каким же все таки образом данная продукция оказывается на полках магазинов на временно оккупированной территории», – заявил Федоренко.

Он добавил, что если в ходе расследования станет известно, что производитель осознанно поставляет товары в «Л-ДНР», то общественники будут блокировать работу предприятия до тех пор, пока «они не прекратят спонсировать террористов».

«Ведь получается, что торгуя в "ДНР" и "ЛНР", украинский производитель платит в казну "республик". А это уже бизнес на крови», – резюмировал Федоренко.

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