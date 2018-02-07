Хорошая компания и санкции наравне с Россией: В «ДНР» заявили о признании их в США. Новости

В «Донецкой народной республике» расценивают внесение в так называемый «Кремлевский список», как частичное признание США существования «республики». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. министра промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский.

«В этот санкционный списк попал весь топ Российской Федерации, весь топ бизнеса РФ и попала часть руководящего состава чиновников Донецкой народной республики. Могу сказать, что у чиновников ДНР хорошая компания. Я не знаю, чем руководствовался Минфин США, вводя такие санкции, потому что я уверен, ни у меня, ни у моих коллег нет счетов за территорией ДНР и в странах дальнего зарубежья, ни в Евросоюзе, ни недвижимости», – говорит он.

По его мнению, санкции США на «министрах ДНР» никак не отразятся. «Я бы назвал это частичным признанием того, что мы есть, мы существуем, нас боятся и нас включают в списки наравне с российскими чиновниками. Я считаю, что это частичное признание США Донецкой народной республики», – заявил Грановский.

Напомним, «черный список» из нескольких сотен российских бизнесменов и политиков, которым отныне ограничена внешнеэкономическая деятельность и запрещен въезд в США, в конце января пополнился и десятком членов «ЛНР» и «ДНР».

Ранее сообщалось, что Минфин США опубликовал «Кремлевский список», предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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