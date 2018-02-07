Представители «ЛНР» и Южной Осетии подписали «соглашение о сотрудничестве». Новости

Сегодня, 7 февраля в неподконтрольном Луганске было заключено «соглашение о сотрудничестве» между «ЛНР» и Южной Осетией. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
В «ЛНР» утверждают, что сотрудничество будет полезным «и для ЛНР, и для Южной Осетии».
Как уверяет «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего, «документ предусматривает реальные шаги в развитии экономик ЛНР и Южной Осетии».
Ранее сообщалось, что в «ДНР» «ратифицировали договор о дружбе» с Южной Осетией
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