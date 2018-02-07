Лутковская вывезла из «ДНР» 20 заключенных (Фото). Новости

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала 20 человек из мест заключения на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил в Facebook глава офиса омбудсмена Богдан Крикливенко.

«Сегодня, 7 февраля 2018 года, в 12:00 уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 20 человек, которые находились в местах несвободы еще до конфликта. Итак, это уже 186 человек за более чем 2 года пока удалось вывезти с оккупированных территорий Донецкой области», – написал Крикливенко.

В то же время, по его словам, еще более 500 обращений родственников с просьбами о перемещении их близких остаются нереализованными. Также он отметил, что с Луганском вообще контакт установить пока не удается.

Также глава офиса омбудсмена отметил, что сегодня передача лиц осуществлялась под наблюдением члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирины Сусловой и СММ ОБСЕ.

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