Жебривский надеется на возвращение на Донбасс Всемирной продпрограммы «с удочкой». Новости

Всемирная продовольственная программа (ВПП) сворачивает свою деятельность в Украине. Ее представители встретились с губернатором Донетчины. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

На встрече менеджер по персоналу ВПП Нненна Ваквея рассказала, что программы помощи людям, живущим с обеих сторон линии соприкосновения в Донецкой области, будут сворачиваться постепенно: организация будет действовать до конца февраля-начала марта. До конца июня программа полностью прекратит свою активность.

Жебривский отметил, что помощь от Всемирной продовольственной программы была действенной во время обострений боевых действий, в частности, в Авдеевке, Опытном, Песках, Водяном, Лебединском.

Губернатор также выразил надежду, что доноры организации пересмотрят свое решение, и ВПП останется работать хотя бы на неподконтрольной территории. «Кроме того, надеюсь, что ВПП рассмотрит возможность расширения своего мандата, и вернется на контролируемую украинским правительством часть Донбасса "не с рыбкой, а с удочкой" – активностями, направленными не только на продовольственную и денежную поддержку населения, но и с программами, которые обеспечат создание и развитие малых и средних предприятий», – сказал глава ДонОГА.

Напомним, международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сообщил, что Всемирная программа по продовольствию прекращает программу продовольственной помощи на востоке Украины. А координатор благотворительного фонда «Восток-SOS» Вячеслав Лихачев рассказал, что в 2018 году материальная поддержка благотворительных организаций и проектов на Донбассе со стороны международных доноров сократится – финансирование некоторых программ будет остановлено.

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