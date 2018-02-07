Зачем от жителей неподконтрольного Донбасса требуют справку из реестра избирателей. Новости

Почему от жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей для подачи документов на оформление украинских паспортов требуют дополнительно предоставить выписку из Государственного реестра избирателей, рассказала заместитель начальника отдела Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области Елена Зубарь.
«Эта процедура идентификации у нас проходит путем сверки данных, которые предоставил человек, с государственными реестрами и базами данных. Государственный реестр избирателей – это та государственная база, которая содержит в себе данные о человеке. Это просто лишний документ, лишний плюс в процедуре идентификации», – говорит она.
По ее словам, от заявителя на получение загранпаспорта требуют эту справку, потому что работники миграционной службы не могут получить ее от реестра избирателя самостоятельно. «Поскольку реестр избирателей на наши запросы не реагирует, не имеет право давать, а только лично человеку, поэтому мы просим граждан туда обратиться лично», – утверждает Зубарь.
Ранее сообщалось, что согласно разъяснению миграционной службы, для оформления украинских паспортов от жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей требуют дополнительные документы для идентификации личности, но о них можно сообщить и устно, в случае отсутствия каких-либо ведомостей. Сотрудники миграционной службы проверят данные собственными запросами.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ
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