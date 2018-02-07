От аэропорта в Луганске практически не осталось камня на камне (Фото, видео). Новости

Здание аэропорта в неподконтрольном Луганске не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов. Частично сохранились подсобные здания, пишет «Громадське радіо», ссылаясь на видео, размещенное интернет-ресурсами НКТ*.

Издание напомнило, что бои за Луганский аэропорт шли в 2014 году во время АТО на востоке Украины за установление контроля над аэродромом Луганского международного аэропорта.

Украинские десантники держали оборону аэропорта с апреля 2014 года в полном окружении без наземного сообщения. В июле украинские войска пробили дорогу в аэропорт, разблокировав его. Вследствие августовского наступления русских регулярных войск аэропорт повторно попал в окружение.

Здания аэропорта были разрушены российской артиллерией. В ночь на 1 сентября 2014 года украинские защитники вышли из руин аэропорта, после 146 дней его обороны.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория