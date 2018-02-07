Десятки населенных пунктов на Донбассе официально признаны неподконтрольными (Перечень). Новости

Кабинет министров Украины уточнил обновленный перечень неподконтрольных населенных пунктов в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на соответствующее решение правительства, которое есть в распоряжении издания.
Отметим, на заседании правительства замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что список неподконтрольных населенных пунктов, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, нуждался в уточнении.
Согласно документу, в список неподконтрольных населенных пунктов официально вошел ряд сел и поселков в окрестностях Донецка, Горловки и других городов Донецкой и Луганской областей. Ранее эти населенные пункты официально не входили в этот перечень.
Ранее сообщалось, что общественная организация «Донбасс-SOS» собирает отказы в получения статуса переселенца, адресной помощи в связи с отсутствием населенного пункта в перечне тех, которые находятся на временно неподконтрольных украинской власти территориях либо на линии соприкосновения.
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