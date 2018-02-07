Мариуполь: В трех из четырех питейных заведений посетителям сбывали фальсификат (Фото). Новости

380 литров фальсифицированной алкогольной продукции были изъяты в одном из кафе, и 18 литров самогона – в двух других, в ходе рейда общественников и полиции по питейным заведениям Мариуполя (Донецкая обл.). Об этом сообщили в Центральном отделе полиции города.
В трех из четырех заведений, которые посетили проверяющие, были зафиксированы факты сбыта фальсифицированных алкогольных напитков посетителям. То есть, поили здесь посетителей исключительно фальсифицированным алкоголем. По данному факту составлены административные протоколы.
Напомним в 2016 году на Донетчине суррогатным алкоголем отравились 9 человек, 5 из них умерли. А в целом по Украине осенью 2016 года, по данным Госпродпотребслужбы, фальсификатом отравились 150 человек, 73 из них скончались, а группа подозреваемых, во главе с 27-летним жителем Харькова, которая организовала производство суррогата из метилового спирта, поступившего из России, предстала перед судом.
В Государственной фискальной службе Украины рассказали, добиться закрытия нелегальной «наливайки», в которой, как правило, торгуют фальсифицированным алкоголем:
- зафиксируйте продажу алкоголя на фото или видео;
- сделайте закупку данного товара и получите чек. В случае отсутствия чека необходимо заснять процесс покупки;
- вызовите полицию и напишите соответствующее заявление;
- дождитесь следственно-оперативную группу с экспертами и представителями фискальной службы;
- после того как ваше заявление внесли в Единый реестр досудебных расследований, жалуйтесь во все органы местной власти, указав номер заявления;
- обращайтесь в отдел контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров районного или главного управления Государственной фискальной службы;
- жалуйтесь в районный отдел Управления торговли и потребительского рынка при государственной администрации, а также в районный и городской отделы контроля за благоустройством – в связи с тем, что большинство «наливаек» размещены в ларьках, что не соответствует условиям разрешения на размещение малых архитектурных форм.
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