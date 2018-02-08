Не хотят возвращаться: Собственники недостроев Донецка разочаровали «министра ДНР». Новости

Несмотря на постоянные заверения «главы ДНР» Александра Захарченко о «национализации» недостроенных многоэтажных домов в том же Донецке и начале процесса их строительства, в «республике» так до сих пор и не приступили к данному процессу.

Как пояснил в интервью местной газете «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец, они рассчитывали, что собственники недостроев вернутся в «ДНР» и с ними решат вопрос. Также до сих пор данная тема не урегулирована на «законодательном» уровне.

«На законодательном уровне до сих пор этот вопрос не решен. Мы пытались выходить на застройщиков, собственников данных объектов, но почти никто на сегодня не изъявил желания сюда вернуться. Заброшенные недострои находятся в частной собственности, большинство квартир было продано таким же жителям, как мы с вами, еще на этапе котлована. Если мы у одних заберем, а другим отдадим, то доброе дело не сделаем. Думаю, к решению этого вопроса нужно подключаться депутатам народного совета, разрабатывать закон, на каком основании мы будем привлекать инвесторов, которые достраивали бы эти дома… Застройщикам мы предлагали вернуться, но, я так понимаю, эти объекты были застрахованы от форс-мажорных обстоятельств. Они получили страховки и возвращаться сюда не изъявили желания», – рассказал Наумец.

При этом он отметил, что есть два недостроя, собственники которых согласились на условия «ДНР». «Хотя есть и те, кто вернулся. Например, застройщик высотки возле отеля Ramada сейчас выполняет свои обязательства. У нас два таких примера. Можно сказать, два героя этого времени… Сейчас строительные работы ведутся, объекты не заморожены. Мы видим на объекте рабочих и технику», – продолжил «министр».

Однако он отказался называть имена этих «двух героев». «Пусть сначала достроят, потом – скажем.. Достроят – сообщим», – лишь сказал Наумец.

Донецк, б-р Шевченко, жилой комплекс в р-не гостиницы Ramada

«Министр» напомнил, что в этом году планируют приступить к завершению строительства на «муниципальных» недостроях. «У нас есть база данных таких объектов, есть видение, как их достроить, составлен план объемов строительства в 2018 году и дальше на перспективу. Сейчас этот план передан главе республики на утверждение. Если получим добро, готовы в этом году приступить к 6-ти многоэтажным домам муниципальной формы собственности», – сообщил «министр».

Он уточнил, что в одной из указанных многоэтажек в Донецке – порядка 130 квартир. «Мы можем достроить этот дом и расселить людей, чье жилье пострадало во время боевых действий», – утверждает Наумец.

Как ранее заявил «глава ДНР» Александр Захарченко, разработана программа по достройке высотных зданий, которые будут изъяты в пользу «республики». А жилье в них в первую очередь будет выдаваться «военнослужащим и другим людям, которые сделали многое для республики».

По заверениям «министра строительства ДНР» Сергея Наумеца, все «муниципальные» недострои планируют восстановить к 2022 году. В частности, в 2018 году в «ДНР» хотят закончить 6 таких недостроев в Макеевке, Горловке, Донецке, Углегорске и Енакиево. Стоимость данных работ – более 400 млн руб.

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