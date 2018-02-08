Вот это заживем: В соцсетях обсуждают производство «трамваев будущего» в «ДНР» . Новости

В «ДНР» на «республиканском донецком электротехническом заводе» приступили к сборке трамваев. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Утверждается, что трамваи будут с надежными асинхронными двигателями (у нынешних – двигатели постоянного тока) и с самым современным электроуправлением. Это, как надеются в «республике», позволит сократить расход электроэнергии на новых трамваях до 40%. В «ДНР» обещают, что первые трамваи с конвейера сойдут «уже в самое ближайшее время». По оценкам специалистов «министерства промышленности», на сегодня «республика» нуждается в 100 новых трамваях.

«Мы начнем выпускать трамваи с нуля, они будут модернизированы по сравнению с тем, что было до этого», – сказал «министр промышленности» Грановский.

В соцсетях активно обсуждают эту новость. Большинство жителей Донецка отнеслись к сообщению с иронией и не верят в такую возможность:

Лидия: «Епта, крылатая ракета, а не трамвай»;

Иван: «Страна невиданного промышленного подъема, хочу к вам на ПМЖ»;

Иван: «Сингапур нервно курит»;

Алекс: «Ничего себе, вот это заживем»;

Сергей: «Шутники они. Скоро скажут, что будут выпускать роботов, которые будут воевать»;

Андрей: «Вот так послушаешь, прям светлое будущее впереди»;

Ярослав: «Такое ощущение, что мы ваще в сказке живем... страшной. И чем дальше, тем страшнее»;

Алексей: «Хорошая шутка»;

Женя: «Я верю. Только "скоро" – это какой промежуток времени?»;

Екатерина: «На грани фантастики»;

Александр: «Ну, на бумаге появится»;

Станислав: «Пфф... Даешь трамвай будущего в ДНР!».

Дончане также напоминают, что «власти», взявшиеся за производство высокотехнологичных трамваев, не смогли эффективно и быстро решить проблему со связью:

Женя: «Для начала надо рельсы привести в нормальное состояние, а то одни 3G-интернет уже сделали»;

Вадим: «Лучше бы приступили к запуску МТС!»;

Юрий: «Нельзя. Сначала трамваи»;

Наталия: «Они бы связь хотя бы для начала нормальную сделали. Не говоря о трамваях»;

Tanushka: «Как-то, блин, не с того начали республику строить... За все схватились, и в итоге жопа будет... Нафига нам трамваи, когда долбаный "Феникс" карточки напечатать не может, а трамвай сможем собрать?».

Многие жители Донецка уверены, что за модернизированные в Донецке трамваи будут выдавать привезенные из России вагоны, что напоминает ситуацию с производством автобусов в «ДНР»:

Вадим: «Как и автобусы… Это новые ПАЗы, только с нашим лейбаком… Теперь и трамваи»;

Владислав: «Так же, как и типа местные ПАЗы из-за поребрика»;

Донат: «Опять из РФ притянут или все ж создадут для этого рабочие места?»;

Владислав: «Ну так же хорошо рассказывали про производство автобусов, а на самом деле всего лишь сборка».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».