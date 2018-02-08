На праздниках экономим: В Донецке обсуждают новый билет на транспорт. Новости

В неподконтрольном Донецке в продажу скоро поступит билет на проезд в городском троллейбусе, трамвае, автобусе, посвященный одновременно двум праздникам, которые отмечают в «ДНР», – День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Талон выполнен в весеннем салатовом цвете, как отмечают местные интернет-ресурсы, «в мультяшно-юморном стиле – улыбающийся герой на танке протягивает в открытый люк букет цветов, а над ним – голубое небо».

Также опубликовано фото билета:

Жители Донецка в соцсетях бурно обсуждают эту новость. Многие говорят о том, что нужно обратить внимание на более важные для города вещи:

Ксения: «Что бы полезное для города сделать? О, билетики!»;

Михаил: «Дешево и сердито! Приходишь, такой, к жене и даришь проездной билетик. Мило»;

Дарья: «Вот же ж делать нечего»;

Лариса: «Какие праздники, нищета достала»;

Ксения: «Вообще не знаю, как люди без этих билетиков жили»;

Женя: «Дело именно в цвете билета. Цветная бумажка приятнее серой, для некоторых – это осознание периода года морально. А этой краски не хватит, чтобы напечатать детям книжки или что-то полезное»;

Дарья: «Дело не в цвете билетика, а в том, что не на то направлены время и усилия»;

Ксения: «Лично мне – без разницы. Я общественным транспортом пользуюсь крайне редко. Но... что в жизни города поменяет пестрый билет? Думаю, жизнь горожан, перевернет потрясающее и удивительное... ничего».

«Прошлись» пользователи соцсетей и по дизайну:

Максим: «2 праздника – 1 талон: начинаем уже на праздниках экономить?»;

Евгения: «Я тут вижу только 23 февраля»;

Артем: «Цветочки добавили».

Отметим, что многие дончане восприняли новость позитивно. Они надеются, что билет станет страничкой в истории города. Также проявили интерес коллекционеры:

Максим: «Классный билет, я прям не зря живут в Донецке»;

Алексей: «Сохрани хоть один. Потом продашь с аукциона, лет так через дцать»;

Алексей: «Заламинировать и сохранить для потомков. Ведь ясно, что ДНР это временно. Но в историю уже вошло»;

Женя: «Мелочь, а приятно все-таки. Мне гораздо лучше так, чем серый билетик»;

Ваня: «Да нормально, креативно»;

Наталья: «Молодцы, дизайнеры, это радует»;

Светлана: «Я коллекционирую! Очень красивые талончики! А народ, как всегда, ноет и разводит срач...»;

Григорий: «Куплю десяток в коллекцию».

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